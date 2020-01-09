Eski eşinin saldırısından kurtulan kadının feryadı: "Özgecan, Emine gibi ölmek istemiyorum"

Mersin'de 7 ay önce sokak ortasında 2 çocuk annesi eski karısını pompalı tüfekle vurup, ağır yaralayan zanlı Özkan Y., ilk kez hakim karşısına çıktı. Bir anlık öfkeyle silahı ateşlediğini iddia eden Özkan Y., vurmak veya öldürmek için sıkmadığını savundu. Hatun K. ise 7 yıldır zanlının şiddetine maruz kaldığını iddia ederek, "Çocuklarım için yaşamak istiyorum. Korkuyorum. Özgecan, Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum" dedi.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Özkan Y., mağdur kadın Hatun K., tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi de müdahil oldu. Tutuklu yargılanan Özkan Y., mahkemedeki ifadesinde, eski eşiyle 2013 yılında evlendiğini, 2014 yılında ise boşandıklarını söyledi. Çocukları olduğu için bu süreçten sonra da sürekli görüştüklerini kaydeden Özkan Y., "Olay günü de yine görüştük. Arabada giderken bana hakaret etti. Daha sonra arabayı durdurup, indikten sonra bir an şeytana uydum ve silahı ateşledim. Bunu öldürmek ya da yaralamak için yapmadım. Sadece korkutmak için bunu yaptım. Vurulduğunun farkında değildim. Olaydan sonra gidip polise teslim oldum. Silahı tehdit aldığım için olaydan bir hafta, 10 gün önce arabama koydum. Olaydan dolayı pişmanım. Herkesin önünde özür diliyorum. 7 aydır hapisteyim. Ailemin bakacak durumu yok. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

"Özgecan, Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum"

Hatun K. ise Özkan Y.'nin kendisine uyguladığı şiddetten dolayı ayrıldıklarını belirterek, "Daha çocuğum yeni doğmuşken bile beni kemerle dövdü. Beni çok kez öldürmeye çalıştı. 7 yıldır ben bu insandan çok çekiyorum. Aileme zarar verdiği için sürekli barışmak zorunda kaldım. Ne zaman evden ayrılsam, ailemden birine zarar veriyordu. Olay günü de çocuğu görmek için beni aradı ve götürdüm. Arabada yine 'barışalım' dedi ben 'hayır' cevabını verdim. Bana 'Hatun son sözün bu mu' diye sordu. Ben o an zaten bir şey yapacağını anladım. Bana bir şey yapmak için ıssız bir yer arıyordu, bunu fark edince arabanın kapısını açtım. Ondan sonra durunca ben arabadan indim. Daha sonra ben arabadan çiçek çıkartıp, özür dileyecek zannederken silah çıkardı. Bir süre silahı almak için boğuştum ama 3-4 el ateş etti. Ayağımdan vurulunca kaçamadım ve yerde bana silahla vurmaya ve tekme atmaya devam etti. Daha sonra beni orada bırakarak, çocuğumuzu alıp kaçtı. Şahıstan şikayetçiyim. 2 çocuğum var. Ben çocuklarım için yaşamak istiyorum. Kaç ay boyunca sürünerek hayatıma devam ettim. 2017 yılından beri beni öldüreceğini söylüyordu. Korkuyorum. Özgecan, Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum" şeklinde konuştu.

Aile içi şiddetten 30 dosyası var

Müşteki avukatları da Özkan Y.'nin 2014 yılından beri başlayan ölüm tehditleri bulunduğunu kaydederek, "Bunları mesaj yoluyla atmış. Sürekli 'seni öldüreceğim' şeklinde mesajlar yollamış. Olaydan önce de pompalı tüfekle fotoğrafını atıp, tehdit mesajı yazmış. Bu şahsın yaptığı ilk olay da değil. Aile içi şiddetten 30 olayı, 20 dosyası var. Daha önce de yine adam öldürmeye teşebbüsten de yargılanmış. Bu dosyaların tamamında iyi hal indirimi almış. Biz bu sefer iyi hal gibi indirimi uygulanmasını istemiyoruz. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandılar.

Mahkemede ayrıca, görgü tanığı çocukları 7 yaşındaki Kiraz ile Hatun K.'nin annesi ile ablası da dinlendi.

İddia makamı da sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep ederek, şahsın kasten yaralama olayından ceza almasını istedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.