Eski milli sporcular Mersin'e geliyor

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesi, ‘Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında ‘Arabasız Gün' ilan edilen 22 Eylül'de, spor turnuvaları, geleneksel sokak oyunları ve gösterilerle renkli etkinliklere hazırlanıyor. Etkinliklere, eski milli futbolcu Nihat Kahveci ile eski milli atlet Sema Aydemir de katılacak.

Toroslar Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan ‘Avrupa Hareketlilik Haftası'nda birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. ‘Arabasız Gün' ilan edilen 22 Eylül'de de spor turnuvaları, geleneksel sokak oyunları ve gösterilerin yer alacağı dolu dolu bir program hazırlayan Toroslar Belediyesi, eski milli futbolcu Nihat Kahveci ve Survivor 2018 yarışmasının ünlüler takımında yarışan eski milli atlet Sema Aydemir'i de Toroslar'da ağırlayacak. 22 Eylül Pazar günü saat 12.00'de Akbelen Mahallesi Ziya Paşa Caddesi'nde gerçekleştirilecek imza ve söyleşi etkinliğinde; Kahveci ve Aydemir, Mersinli hayranlarıyla bir araya gelecek.

“Motorlu araçların geçmediği bir caddede buluşalım”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kişileri bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarının kullanılmasına teşvik etmek amacıyla hazırladıkları ‘Arabasız Gün' etkinliğine tüm Mersinlileri davet etti. Başkan Yılmaz, “Motorlu araçların geçmediği bir caddede gerçekleştireceğimiz etkinliklerimize katılmak isteyen tüm vatandaşlarımızı 22 Eylül'de Akbelen Mahallesi Ziya Paşa Caddesi'ne bekliyoruz” dedi.

Öte yandan, 22 Eylül Pazar günü saat 12.00'de Akbelen Mahallesi Ziya Paşa Caddesi'nde düzenlenecek ‘Arabasız Gün' etkinliğinde, Nihat Kahveci ve Sema Aydemir'in imza ve söyleşisinin yanı sıra mini voleybol, mini futbol, bocce, ayak tenisi turnuvaları gerçekleştirilecek. Etkinliğin gösteriler bölümünde ise bisikletli akrobasi, geleneksel sokak oyunları, kukla atölyesi, TORTEK atölyeleri, halk oyunları, zumba, sokak sanatçıları dinletisi, paten ve kaykay yer alacak.

21 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da da Alsancak Mahallesi TORTEK binası önünden Yumuktepe Höyüğü kazı alanına yürüyüş ve höyük çevresinde temizlik yapılacak.