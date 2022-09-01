Eskiden terörle anılıyordu şimdi sporla anılıyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçeye kazandırdığı spor tesisleriyle kenti spor merkezi haline dönüştürüyor. FIFA standartlarında yeni sahalar yapan belediye, atıl ve eskimiş olan spor tesislerini de baştan aşağı yenileyerek eskiden terörle anılan bölgeyi artık sporla anılır hale getirdi. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, baştan aşağı yenilenen Karacailyas Futbol Sahasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Akdeniz Belediyesi, ilçeye kazandığı yeni spor tesisleriyle gençlere ve çocuklara sporu sevdiriyor. Mersin'in en büyük ilçelerinden biri olan ve geçmişte terör olaylarıyla anılan bölgeler artık sporla anılıyor. İlçeye birçok yeni spor tesisi kazandıran belediye, eskimiş, kullanılmayacak hale gelmiş tesisleri de baştan aşağı yenilerek hizmete açtı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, baştan aşağı yenilenen, artık FIFA standartlarında bir saha haline gelen Karacailyas Futbol Sahasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

"Yeni tesisleri Akdeniz'e kazandırdık"

İncelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Gültak, Karacailyas sahasının eskiden çok kötü durumda olduğunu söyledi. Sahanın zeminiyle, soyunma odalarıyla, tribünüyle atıl bir halde olduğunu belirten Gültak, "Belediye başkanı olduktan sonra Akdeniz'deki gençlere yönelik önemli projelerden birinin spor olmasından dolayı Spor Bakanlığımızla görüşerek Spor Toto Teşkilatıyla bazı anlaşmalar yaparak 45 milyon liranın üzerindeki yatırımları Akdeniz'e çektik. Bu saha gibi birçok bitik sahamız vardı. Altyapısı ve fiziki koşulları yıpranmıştı. Buraların hepsini elden geçirdik ve yeni tesisleri Akdeniz'e kazandırdık. Bugün Karacailyasta'yız. Bu sahada Spor Toto ile yapılan reklam anlaşmaları sonucunda zemini tamamen değişti. Altyapısı değişti. Alttan kendisini sulayan sistemler kuruldu. Burada çimlerin kuruması ve kalkması söz konusu değil. 500 kişilik modern tribün yapıldı. Seyircilerin rahatlıkla maç izleyebileceği gölgelikli alanlar oluştu. FIFA standartlarında. Aynı anda takımlar gelip maç yapabilecekler. Bir takım içerde maç yaparken, diğer takım soyunma odalarını kullanacak. 4 soyunma odası, 2 hakem odası, 2 de personel odası olacak. Hakemler daha önce konteynırlarda ve oyuncular da dışarda hoş olmayan şekilde giyinip antrenmanlarını yapıyorlardı. Şu an BAL Ligi takımları da bu sezon burayı kullanacaklar. Burası da bu bölgeye hareket getirecek" dedi.

"Akdeniz'in çocuklarına yüzmeyi öğreteceğiz"

Seyfi Ali Türkoğlu sahasını da aynı şekilde FIFA standartlarında, BAL Ligi ve diğer amatör liglerdeki takımların oynayacağı hale getirdiklerini vurgulayan Gültak, "Çay Mahallesi ve Kazanlı'da yeni tesisler yaptık. Çay Mahallesi'ndeki tesis tamamen yenidir. Kazanlı'da yeni standartlarda bir tesisi hayata geçirdik. Yeni yapılan anlaşmalarda Kazanlı'nın aydınlatılması da var. Akşam maçları oynanamıyordu. Yakında ihalesini yapacağız. Kazanlı'yı da gece maçları oynanacak hale getirmiş olacağız. Bunların hepsi bizim dönemimizde gerçekleşti. Bir de Yılmaz Güney Gençlik Merkezi olarak yola çıktığımız bir yer var. Burada küçük bir havuz vardı. Buraların hepsi altyapıları çökmüş, kabloları ve jeneratörleri çalınmış, yıkık dökük bir haldeydi. Şimdi ise Türkiye'nin en güzel Gençlik Merkezlerinden biri haline geldi. Kendi bölgemizde Spor Bakanlığımızla yapılan görüşmeler sonucunda yurt ihtiyacı olduğu için şimdilik Spor Bakanlığına yurt yapılması konusunda Yılmaz Güney Gençlik Merkezini tahsis ettik ve 300 kişilik erkek yurdu olacak. Küçük yüzme havuzu ve yarı olimpik yüzme havuzunda okullar açılana kadar yüzme kursları devam edecek. Seneye de bu havuzları kullanacağız. Akdeniz'in çocuklarına yüzmeyi öğreteceğiz" diye konuştu.

"Akdeniz spor merkezli bir ilçe olacak"

Akdeniz'in spor merkezli bir ilçe olacağının altını çizen Gültak, "Tesisleri yok olmuş ve tesis yapılmamıştı. Huzurkent'e kapalı spor salonu kazandırıyoruz. Oraya da spor merkezi kazandırmış oluyoruz. Karaduvar'da bitik bir saha var. Gençler o sahada oynuyor. Oraya da tribünlü, modern hakem ve soyunma odaları bulunan halı sahayı kazandırmış olacağız. Madımak Parkımızın yanında yarı olimpik portatif havuzumuz var. Havuzun yanında da bir saha vardı. O da tamamen bitmişti. Spor Toto ile yapılan anlaşmalar sonucunda da 100 kişi kapasiteli bir halı sahayı şehir merkezinin ortasında kazandırmış olacağız. Gençlerimiz ya sanat ya kültür ya da spor ile iletişim halinde olsunlar. Kötü amaçlı insanlarla irtibatı kesilsin diye göreve geldiğimiz günden bu yana sportif faaliyetlere ve merkezlere önem veriyoruz. Yaz okullarında bin 500 öğrencimizi ağırladık. Teniz, basketbol, futbol ve yüzme gibi birçok alanda öğrencilerimizi yaz okuluna çektik. 2 ay boyunca bu gençler ile uğraştık. Bunların içinden yeni yetenekleri avlamaya çalışıyoruz. Spora yeteneği olan gençlerimizi de hayata kazandırıp onların yetenekleri doğrultusunda ilerlemesi noktasında Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü altında onları sporcu olarak alıyoruz ve onlara yardımcı oluyoruz. Bu da ilerde belki de yeni futbolcuların, basketbolcuların, yüzücülerin çıkmasını sağlayacak. Bu tür faaliyetleri Akdeniz Belediyesine geldiğimiz günden bu yana yaptık, bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kulandı.