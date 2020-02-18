Et hırsızı tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kasaptan 200 kilo eti çalan ve hakkında 10 ayrı suçtan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), yaptıkları çalışma sonunda, Akgedik Mahallesi'ndeki bir eve yaptığı operasyonda, Beylice Mahallesi'nde 200 kilo et çalma olayına karışan hırsızlık şüphelisi olarak aranan ve 10 ayrı suçtan hakkında toplamda 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. adlı kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan E.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.