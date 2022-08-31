Et tırından esrar çıktı...Film gibi operasyon

Mersin'de yüklü miktarda et taşıyan bir tırda 77 kilo 200 gram esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Etlerin bulunduğu yere çuvallar içinde konulan esrarlar tek tek çıkarılırken, film gibi yapılan operasyon anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden yüklediği çok miktarda etle yola çıkan 25 ACH 189 plakalı tır, Mersin'de Serbest Bölge Gişeler uygulama noktasında durduruldu. Alınan bir istihbarat üzerine Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan tırda yapılan aramada, etlerin içinde çuvallarla uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine detaylı arama için emniyete çekilen tırda, narkotik dedektör köpeği Miror'un da katıldığı aramalarda etlerin içinde 1 çuval halinde 77 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Etlerin içinden esrarlar tek tek çıkarılırken, film gibi yapılan operasyon anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili F.E., B.K., ve Ö.P. isimli şahıslar gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.