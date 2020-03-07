Etiyopya Büyükelçisi Barkessa'dan Mersin iş dünyasına yatırım çağrısı

Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Girma Temesgen Barkessa, Mersin iş dünyasıyla buluştuğu toplantıda çağrıda bulunarak, “Türk firmalarının ülkemize gelerek farklı sektörlerde yatırım yapmalarını istiyoruz” dedi.

Etiyopya'nın Ankara Büyükeçlisi Girma Temesgen Barkessa, Etiyopa'nın yatırım fırsatlarının anlatıldığı ülke tanıtım toplantısında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) üyelerini yatırıma davet etti. MTSO ile Etiyopya Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde Etiyopya Ülke Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. İki ülke arası ticari ilişkilerin anlatıldığı toplantıda, Etiyopya'nın yatırım fırsatları tanıtıldı.

“Mersinli firmalar, 2019'da Etiyopya ile 2,3 milyon dolar ihracata, 1,7 milyon dolar ithalat yaptı”

Toplantının açılış konuşmasını yapan MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Sefa Çakır, iki ülkenin ilişkilerinin yüzyıllar öncesine dayandığını, tarihi, politik ve ekonomik ilişkilerinin güçlü olduğunu söyledi. Son dönemlerde iki ülke arası ekonomik temasların arttığına dikkat çeken Çakır, “2000 yılında yaklaşık 7 milyon dolar olan iki ülke arası ticari ilişki 2019 yılı sonunda 405 milyon dolara ulaşmıştır. 2003 yılında Etiyopya'da yatırım yapan yalnızca bir Türk firması bulunurken, bu rakam 2018'de yaklaşık 200 Türk firmasına yükselmiştir” diye konuştu.

Benzer gelişmelerin Mersin ile Etiyopya ticareti arasında da gözlendiğini kaydeden Çakır, “2018'de Mersinli firmalar bu ülkeye 1,7 milyon dolar ihracat, 7,6 milyon dolar ithalat gerçekleştirirken, bu rakamlar 2019 yılı sonunda 2,3 milyon dolar ihracata karşılık 1,7 milyon dolar ithalata dönüşmüştür. Ticaretimizin artarak devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Türk firmalarının ülkemizde yatırım yapmalarını istiyoruz”

Büyükelçi Barkessa da sözlerine iki ülke arası güçlü tarihi geçmişi vurgulayarak başladı. Bugün de resmi düzeyde temasların güçlü şekilde devam ettiğini kaydeden Barkessa, “Kuvvetli ilişkilerimiz olmasına rağmen, ülkemizde Türk yatırımcılar bulunmasına rağmen ekonomilerimizin daha da gelişmesi noktasında ilerleme kaydetmek zorundayız. Türk firmalarının ülkemize gelerek farklı sektörlerde yatırım yapmalarını istiyoruz. Bu nedenle sizlere ülkemizin yatırım fırsatlarını anlatmaya geldik” şeklinde konuştu.

“Yatırımcıya çeşitli teşvikler veriliyor”

Toplantıda daha sonra Etiyopya Ticari Ataşesi Yohannes Ejigu tarafından ülkenin ekonomik yapısı ve yatırımcıya sunduğu olanaklar hakkında bilgi verildi. 110 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 60'ının işgücüne aktif katıldığını anlatan Ejigu, Etiyopya'nın büyük bir pazar olduğunu, ülkeleri üzerinden kota kısıtlaması olmadan Amerika, Avrupa ve Afrika pazarlarına açılmanın mümkün olduğunu vurguladı. Ülke arazisinin yüzde 45'ini tarıma elverişli yatırım alanlarının oluşturduğunu ifade eden Ejigu, tarımın yanı sıra tekstilden dericiliğe, metal mühendisliğinden inşaata, kimyadan turizme kadar geniş bir yelpazede yatırım yapma fırsatı bulunduğuna dikkat çekti. Aynı zamanda güçlü bir ulaşım altyapısına sahip olduklarını da belirten Ejigu, merkezden Cibuti'ye kadar uzanan demiryolu hatları bulunduğunu, büyük bir havaalanına sahip olup, buradan 120 farklı destinasyona ulaşım sağlandığını dile anlattı.

Etiyopya'nın öncelikli ihracat kalemlerini kahve, susam, deri, meyve ve tekstil ürünleri olarak sıralayan Ejigu, yatırımcıya sağlanan kolaylıkları ise şöyle özetledi:

“Hükümet yatırımcıları her türlü müdahaleye karşı koruyor. Türkiye ile Etiyopya arasında yatırımı korumak ve güçlendirmek için bir de anlaşma mevcut. Yine ülkelerimiz arasında yatırımlara yönelik vergilerle ilgili anlaşmalar da bulunuyor. Hükümetimiz yatırımcılara çeşitli teşvikler sağlıyor. Enerji maliyetlerimizin çok düşük olduğunu da eklemek isterim.”