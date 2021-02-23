Ev hırsızları önce kameralara ardından polise yakalandı

Mersin'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kadın 4 kişi gözaltına alındı. Kadınların evlere girme anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, sakin tavırları pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il merkezinde son zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Özellikle son 3 olay üzerinde yoğunlaşan ekipler, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgelerdeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şahısların 3'ü kadın 4 kişi olduğunu tespit eden ekipler, şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı. Şahısların olaylara geldiği aracı da tespit eden ekipler, aynı araçla başka şehre giden şüphelileri kovalama sonucu yakaladı. Şahısların yapılan detaylı incelemesinde son 3 olayda 17 bin 200 liralık altın, 2 bin 500 lira para, 1 adet 24 ayar altın kolye, 1 adet tektaş, 24 ayar altın yüzük, 2 adet 24 ayar alyans yüzük çaldıkları ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan E.Ç. ile D.Ç. tutuklanırken, erkek şahıs Ş.Ç. adli kontrolle, N.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.