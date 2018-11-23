Evde bakım hizmetinden 2 bin kişi yararlanıyor

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, 'Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti' alan vatandaşları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Akdeniz Belediyesi ile Akdeniz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'n tarafından yaşlı, hasta, engelli ve kimsesiz vatandaşlar için hayata geçirilen 'Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti' aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, hizmetten yararlanan vatandaşları ziyaret eden Pamuk, vatandaşlara bir isteklerinin olup olmadığını sordu.

Evde bakım hizmetlerinde yaklaşık 2 bin kişiye ulaştıklarını kaydeden Pamuk, hizmet alan vatandaşlarla sohbet ederek, "Bizim için en büyük ödül, sizlerden alacağımız hayır ve iyilik duaları, güzel dileklerinizdir. Lütfen hiç çekinmeyin, ne zaman bir derdiniz veya isteğiniz olursa bize hemen bildirin. Gereken ne ise en kısa sürede yapılacağından şüpheniz olmasın. Sizler bizim baş tacımızsınız. Her zaman ve her koşulda yanınızdayız" dedi.