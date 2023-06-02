İhlas Haber Ajansı

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Evde çıkan yangında bir oda tamamen yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangın maddi hasar meydana geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangın maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre yangın ilçeye bağlı Girne Mahallesinde bulunan 3 katlı binanın zemin katında sabah saatlerinde yangın çıktı. H.Ö'ye ait evin oturma odasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden ev sakinleri durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Şans eseri yaralananın olmadığı yangında odanın biri tamamen yandı.


Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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