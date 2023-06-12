Evde Sağlık ve Bakım Birimi umut olmaya devam ediyor

Mersin'de geçirdiği koronavirüsün ardından kas güçsüzlüğü nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen 81 yaşındaki Yusuf Akın'ın, Mersin Büyükşehir Belediyesinin fizyoterapi hizmeti sayesinde yeniden ayaklarının üzerinde durmaya başladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesine bağlı Evde Sağlık ve Bakım Birimi, verdiği hizmetlerle her gün yeni bir hastaya umut oluyor. O hastalardan biri de geçirdiği koronavirüsün ardından kas güçsüzlüğü nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen 81 yaşındaki Yusuf Akın. 2022 yılında geçirdiği koronavirüs ve zona rahatsızlığının ardından kasları güçsüzleşen, hareket kabiliyeti durma noktasına gelerek yatağa bağımlı hale gelen Yusuf Akın, Mersin Büyükşehir Belediyesinin fizyoterapi hizmeti sayesinde ayağa kalkarak, yeniden bağımsızlığını kazandı.

Sağlık İşleri Dairesi bünyesindeki Evde Sağlık ve Bakım Birimi ekibinin 30 seans süren fizyoterapi tedavi sürecinin ardından ayağa kalkan Akın, artık desteksiz yürüyebiliyor ve her işini kendisi hallediyor. Yatağa bağımlı bir durumdan, Kurban Bayramı için kurbanlık bakmaya gidecek kadar sağlığına kavuşan Akın, yeniden ayağa kalkmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesine minnettar olduğunu söyledi.

“Uyku halinde ve kendinden geçmiş durumdaydı”

Sağlık İşleri Dairesinde fizyoterapist olarak görev yapan Bengisu Gürler, Yusuf Akın'ın değerlendirme ve tedavi sürecini anlattı. 'Alo 185' üzerinden yapılan başvurunun ardından, 1 hafta gibi kısa bir süre sonra muayeneye geldiklerini belirten Gürler, “Bizim hizmet kriterlerimize tamamıyla uygundu ve hemen tedaviye başladık. Tamamen yatalak olduğu için önce yatak içi egzersizleriyle başladık. Bacaklarını ve kollarını o zamanlar çok fazla hareket ettiremiyordu, o yüzden biraz pasif çalıştık. Hatta ilk zamanlar duvar tarafından benim yüzüme bile dönmedi. O kadar uyku halinde ve kendinden geçmiş durumdaydı” dedi.

“Ona kendi hareket bağımsızlığını kazandırmış olduk”

Yapılan egzersizlerle Akın'ın kaslarının kuvvetlenmesini sağladıklarını söyleyen Gürler, egzersizleri de çeşitlendirdiklerini belirterek, “Tedavimiz ilerledikçe Yusuf Amcanın güçlenen kasları ile beraber, bizim egzersizlerimiz çeşitlendi. Yatak içinde artık dirençli egzersizlere başladık. Daha sonra oturma pozisyonunda, hem kolları hem bacakları hem de gövdesi için egzersizler uyguladık. Artık tamamıyla bütün egzersizleri kendisi yapıyor hale gelmişti. Son iki üç ayında da yürüme denge eğitimi vermeye başladık. En sonunda da önce walkerla, sonra bağımsız yürüyüşe geçiş yapmış olduk. Şimdi kendisi kalkıp yürüyor, egzersizlerini yine kendisi yapabiliyor, ihtiyaçlarını giderebiliyor. Ona kendi hareket bağımsızlığını kazandırmış olduk” diye konuştu.

“Sayenizde iyiyim”

Yaşadığı hastalık ve tedavi sürecini gözyaşları içerisinde anlatan Yusuf Akın, “Ben sağlamdım. Bir hastalık geçirdim. Şimdi çok şükür iyiyim. Bengisu hanım sayesinde iyi oldum. Allah razı olsun. Geldi bana baktı. O'nun sayesinde ben bu seviyeye geldim. Vahap Başkanıma, personellere, herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Babasının bakımıyla ilgilenen Filiz Akın, “Babamı ayağa kaldırdıkları için mutluyum. Vahap Seçer Başkanıma binlerce kez teşekkür ediyorum. Babam sürekli uyuyor, bir şey yemiyor içmiyordu. Nöroloji doktoruna götürdük. Doktorumuz; ‘Büyükşehir Belediyesinin evde bakım birimi var, orayı arayın. Hemen dönüş yapıyorlar' dedi. Aradık 185'i hemen geldiler. Muayenesini yaptılar ve tedavi süreci başladı” dedi.