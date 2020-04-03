İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde evden hırsızlık yapan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde evden hırsızlık yapan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma ve analiz sonucunda 2 şüpheliyi tespit eden ekipler, şahısları yakalamak için belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi yakaladı.


Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.