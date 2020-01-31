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Evden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

Mersin’de jandarma ekipleri, evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin'de jandarma ekipleri, evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Toroslar ilçesi Kayrakkeşliği Hacgediği Mahallesi'nde icra edilen devriye sırasında, park halinde bulunan bir araçtan şüphelenerek kontrol yaptı. Yapılan kontrollerde araç içerisinde ağaç motoru, çim biçme makinesi ve ev eşyalarının olduğu, ayrıca aracın yaklaşık 50 metre uzağında yine ev eşyaları ile 3 şüphelinin olduğu tespit edildi. 3 şüpheli yapılan ilk sorgularında araç içerisinde bulunan malzemeleri çaldıklarını, eve tornavida yardımıyla pencereden girdiklerini söylediler.


Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda bölgede çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri, şahıslara ait 30 parmak izi, 2 ayak izi ile 2 sigara izmariti buldu. Gözaltına alınan 3 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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