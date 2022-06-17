Evi uyuşturucu laboratuvarına çevirmişler

Mersin'de bir eve düzenlenen operasyonda 3 kilo 390 gram metamfetamin ele geçirildi. Evi laboratuvarına çeviren 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınırken, şüphelilerin evde sıvı halinde bulunan uyuşturucuyu küçük tüp yardımıyla kristal haline getirdiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede merkez Akdeniz ilçesine bağlı Nusratiye Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında yabancı uyruklu 2 şahsın uyuşturucu imal ettiğini tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeği 'Brego'nun da katıldığı operasyonda, 18 ayrı paket halinde 3 kilo 390 gram metamfetamin, 21 adet metamfetamin yapımında kullanılan kimyasallar, 1 hassas terazi, kimyasal ayrışım tüpü, 2 beherglas ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi.

Evi laboratuvara çeviren M.H. ile Z.H. gözaltına alınırken, şüphelilerin evde sıvı halinde bulunan uyuşturucuyu tüp yardımıyla kristal haline getirdiği tespit edildi.