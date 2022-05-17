Evimiz Atölye kursunu tamamlayan kadınlara sertifikaları verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadınların evdeki gizli iş gücünü açığa çıkarmak, ekonomik olarak onlara katkı sunmak ve sosyalleşmelerine destek sağlamak amacıyla Mersinden Kadın Kooperatifi ile hayata geçirdiği 'Evimiz Atölye' projesi, her geçen gün büyüyerek daha çok kadına ulaşıyor. Proje çerçevesinde eğitimlerini tamamlayan Gündoğdu Mahallesi'ndeki kadınlara sertifikalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer verdi.

Etkinlikte, Seçer çiftinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Evimiz Atölye projesinde gönüllü hizmet veren Melike Dursun, Gündoğdu Mahalle Muhtarı Abdurrahim Ulusal ve projede eğitimini tamamlayan kadınlar yer aldı. Birçok bölgeden göç alan Mersin'in insanların bir arada huzur içerisinde yaşadığı bir kent olduğunu vurgulayan Başkan Seçer, Mersin'de yaşayan herkesin Mersinli olduğunu söyledi. “Konuşmalıyız, birbirimizi tanımalıyız, birbirimizin dertlerini bilmeliyiz. Birbirimizle iç içe olmalıyız. Birbirimizi çok sevmeliyiz” diyen Seçer, iktidarların ve belediye başkanlarının görevinin vatandaşlara yaşadıkları yeri sevdirmek, mutlu olmalarını sağlamak ve onlara güzel bir çevre sunmak olduğunu söyledi. “Mersin'de herkesin mutlu olabilmesi için gecemizi gündüzümüze katma görevimiz var” diyen Seçer, Türkiye'nin zengin kaynaklara sahip bir ülke olduğunu hatırlattı. Seçer, “Yöneticiler çalmıyorsa, tüyü bitmemiş yetimin hakkına tenezzül etmiyorsa inanın bana Türkiye çok zengin. Ben belediye başkanı olarak söylüyorum. Çalışıp kazanmak, hakça bölüşmek, herkese eşit hizmet, adaletli olmak, sizlerin parasını sizlerin hizmetine dönüştürmek bizim görevimiz. Gelecek günler eminim bugünlerden çok daha güzel olacak” dedi.

“Mersin Büyükşehir Belediyesi vatandaşın evidir”

Evimiz Atölye projesinin gönüllülük esasına dayalı olduğunu söyleyen Seçer, projenin amacını, “Kadınlar evlerine ekonomik katkı sunsun, işi öğrensin, evde üretim yapsın, onları paraya dönüştürsün, çoluğunun çocuğunun rızkına katkısı olsun” cümleleriyle anlattı. Seçer, projeden de projeyi yürüten ekipten de memnun olduğunu belirterek, "Türkiye'de kadınlarımız sorun yaşayıp bunu dışa aktaramayan insanlardır. Birçok hanede sorun olduğunu biliyoruz. Kadın içine atıyor bunu. Ekonomik sorunu var, aile sorunu var, hukuki problemleri var, aşamıyor. Sağlık problemleri var aşamıyor” diye konuştu.

Göreve gelir gelmez kurdukları Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin her aşamada kadınların yanında olduğunu ifade eden Seçer, “Arkadaşlarımız sizlere yardımcı olma amacını taşıyorlar. Onlarla bütün sorunlarınızı paylaşın, sizin sorunlarınıza çözüm bulmak için bütün gücümüzü kullanırız. Yeter ki bizim çare olacağımız konular olsun. Hastalık, hukuki problemler, aile sorunları, çocuklarınızla ilgili problemler vardır. Hepsini paylaşabilirsiniz. Mersin Büyükşehir Belediyesi vatandaşın evidir. Belediye başkanı vatandaşın kardeşidir. Öz kardeşidir, o derece yakındır. Mersin Büyükşehir Belediyesinde sizlere hizmet verenler belediyenin görevlileridir ve bu hizmeti vermek zorundadır ve sizin kardeşinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz benim kardeşimsiniz. Ben tüm vatandaşlarımı seviyorum. Bizimle rahat olun, kendinizi Mersin'de rahat hissedin. Sizin kentine sahip çıkan, kentinin derdiyle dertlenen, mutluluğuyla mutlu olan bir belediye başkanınız var" ifadelerini kullandı.

Gündoğdu Mahalle Muhtarı Abdurrahim Ulusal da düzenlenen etkinlikten dolayı Başkan Seçer'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.