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Evin içinde esrar üretimi jandarmaya takıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, bir evde yaptığı aramada 250 gram esrar ile 20 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, bir evde yaptığı aramada 250 gram esrar ile 20 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı kenevir ekimine yönelik yaptığı araştırmada, Yenice Mahallesi'nde 1 şahsın evinde kenevir yetiştirdiği ve satış yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Evde de arama yapan ekipler, 1 çalıntı ruhsatsız av tüfeği, 250 gram esrar, 20 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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