İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evinde esrarla yakalandı

Anamur’da bir kişi, evinde yapılan aramada 40 gram esrar maddesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Anamur'da bir kişi, evinde yapılan aramada 40 gram esrar maddesiyle yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde yetiştiriciliği yaptığı ihbar edilen T.E. isimli şahsın ikametinde yaptıkları aramalarda 40 gram esrar maddesi ile 21 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili T.E gözaltına alındı.


Polisteki sorgulaması tamamlanan T.E. adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.