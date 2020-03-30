Evini kahvehaneye çeviren şahsa ceza

Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, evinin giriş kısmını branda ile kapatarak kahvehaneye dönüştürdüğü tespit edilen şahıs hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, korona virüs tedbirleri kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, taziye evleri, dernek ve vakıfların genel kurul faaliyetlerinin durdurulmasının ardından bu tip faaliyetlere yönelik

denetimler de sıklaştırıldı. Jandarma ekiplerinin korona virüs tedbirleri kapsamında Anamur ilçesinde yaptığı denetimlerde Emirşah Mahallesi'nde bir kişinin evinin giriş kısmını branda ile kapatarak kahvehaneye dönüştürdüğü, 8 kişinin de bu alanda bulunan masalarda iskambil kağıtları ile oyun oynadıkları tespit edildi. Kahvehaneye dönüştürülen yerde oyun oynayan 8 şahıs ile ikamet sahibine 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu' gereğince toplam 9 bin lira idari para cezası uygulanırken, ayrıca ikamet sahibi hakkında 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik' hükümlerine aykırı hareket etmekten tutanak tanzim edilerek cezai işlem uygulanmak üzere Anamur Belediye Başkanlığına gönderildi.