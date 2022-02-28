Evini uyuşturucu üretim tesisine çevirmiş

Mersin'de jandarma ekipleri, uyuşturucu yetiştirilen bir eve düzenlediği operasyonda 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahsın evi uyuşturucu yetiştirmek için dizayn ettiği görülürken, uyuşturuculara el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler merkez Mezitli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde 1 şahsın apartman dairesine kurduğu iklimlendirme sistemi sayesinde uyuşturucu imal ve satışı yaptığını belirledi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 1 kişiyi gözaltına alırken, yaptığı aramada 572 adet skunk bitkisi, 579 gram skunk uyuşturucu madde, 364 adet skunk tohumu, 7 skunk tohum tüpü, 1 skunk öğütücü aparat, 7 mavi-mor ışık kaynağı, 1 vantilatör ve 1 skunk üretiminde kullanılan kabin ele geçirildi.

Uyuşturuculara el konulurken, şüpheli şahıs işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.