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Evinin balkonunda ebabil kuşu buldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi evinin balkonunda, uçamayan ebabil kuşu buldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi evinin balkonunda, uçamayan ebabil kuşu buldu.


İlçeye bağlı Gaziler Mahallesi'nde ikamet eden Abdurrahim Sarisu, sabah kalktığında balkonunda uçamayacak durumda bir kuş buldu. Bulduğu kuşun ebabil kuşu olduğunu öğrenen Sarisu, kuşun tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünü aradı. Kuşu yaralı bir şekilde teslim alan görevliler, ebabil kuşunu Tarsus Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edeceklerini ve gereken tedavilerinin yapılmasının ardından kuşun doğal ortamına salınacağını ifade ettiler.


Balkonlarında kuşu bulduklarında şaşırdıklarını belirten Sarisu, küçük oğlu Ensar'ın ebabil kuşunu çok sevdiğini söyledi.

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