EVKA projesinde 90 ev kadını eğitim aldı

Mezitli Belediyesi'nin, Mersin Rotary Kulübü işbirliğiyle düzenlediği Ev Kadınları Eğitimi Projesinin (EVKA) 12'ncisi sona erdi. Başta Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarlarından olmak üzere 90 kadın, sağlıktan aileye, hukuktan cinsel yaşama kadar farklı konularda eğitim aldı.

Mezitli'de ev kadınlarının kişisel gelişimlerine yönelik hazırlanan EVKA Projesi kapsamında hekimler, avukatlar, diyetisyenler ve psikologlar tarafından kadınlara eğitiler verildi.

Geleneksel hale gelen ve 4 hafta süren EVKA projesine katılarak eğitimlerini tamamlayan kadınlara Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Rotary Kulübü Başkanı Burak Hosta ve kulüp üyeleri tarafından sertifika verildi.

Eğitim programlarını artık ev kadınlarını da içine aldığına dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, “Biz bu projeleri son derece önemsiyoruz ve destek vermeye çalışıyoruz. Kadınlarımız çok farklı konularda bilgileniyorlar. 90 kadının 4 hafta boyunca işini, gücünü, eşini, çocuğunu bırakıp cebinden dolmuş parası vererek gelmesi son derece önemlidir. Bilgiye ihtiyacın ne derece önemli olduğunun en güzel göstergesidir” dedi.

EVKA Projesi kapsamında Mersin Rotary Kulübü'nün işbirliği ile önemli bir birlikteliğe imza atıklarını söyleyen Başkan Tarhan, "Her alanda başarı kazanan kadınlarımıza Mersin Rotary Kulübü gibi sivil toplum kuruluşları da destek verirse çok başarılı işler ortaya çıkıyor. Biz kadınlarımızın bu desteklerle yarınlarda çok önemli yerlerde olacağından eminiz. Ayakları sağlam yere basan projede emeği olan, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.