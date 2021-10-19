Evlerden hırsızlık yapan kadın önce güvenlik kamarasına ardından polise yakalandı

Mersin'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güvenlik kameraları tarafından evlere giriş ve çıkış anı görüntülenen kadın, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde evlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, evlerden ziynet eşyaları ile yaklaşık 6 bin lira para çalan şahsın kadın şüpheli B.H. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen B.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şüpheli kadının eve giriş ve çıkış anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre küçük çocuğuyla birlikte rahat bir şekilde evlere giren kadın, bir süre içerde kaldıktan sonra çıkarak bölgeden uzaklaşıyor.