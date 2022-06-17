Evlerini uyuşturucu laboratuvarına çeviren çift adliyeye sevk edildi

Mersin'de evde uyuşturucu imal ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu çift, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Nusratiye Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında yabancı uyruklu 2 şahsın uyuşturucu imal ettiğini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, 18 paket halinde 3 kilo 390 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasallar ele geçirildi. Evi laboratuvara çeviren evli çift M.H. ile Z.H. gözaltına alınırken, şüphelilerin evde sıvı halinde bulunan uyuşturucuyu tüp yardımıyla kristal haline getirdiği belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan çift, adliyeye sevk edildi.