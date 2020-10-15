Fabrika bahçesindeki kasalar alev alev yandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir fabrikanın bahçesindeki ahşap ve plastik kasaların bulunduğu noktada yangın çıktı. 5 itfaiye aracı ve 15 itfaiye eriyle müdahalede bulunulan yangın fabrikaya ve çevresindeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde bir fabrikanın bahçesindeki plastik ve ahşap kasaların bulunduğu noktada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün kasaları sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen 5 itfaiye aracı ile yaklaşık 15 itfaiye eri yangına müdahalede bulundu. Jandarma ekipleri yangın bölgesinde güvenlik önlemi aldı. Tedbir amacıyla yangın bölgesine ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma ise sürüyor.