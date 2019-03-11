Fark oluşturan kadınlar Forum Mersin'de buluştu

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, fark oluşturan kadınlar Nilgün Belgün, Hande Kazanova ve Giselle Tavilson'u düzenlediği etkinlikte Mersinlilerle buluşturdu.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen söyleşide, ünlü oyuncu-yazar Nilgün Belgün ve astroloji dalındaki yorumlarıyla son zamanlara damgasını vuran Hande Kazanova, Forum Mersin ziyaretçileriyle bir araya geldi. Sıradışı yeteneği, enerjik görünümü, sanatı ve şovu bir araya getiren tarzıyla birbirinden renkli projelere imza atan ünlü keman virtüözü Giselle Tavilson ise Forum Mersin misafirlerine özel canlı dinletiler gerçekleştirdi.

Forum Mersin'in Dünya Kadınlar Günü'ne özel bu keyifli programı, ziyaretçilerden tam not aldı.