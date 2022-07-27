Farklı milletlerden gençler yemek kültürlerini yarıştırdı

Mersin'de, her yıl olduğu gibi Mezitli'ye konuk olarak gelen farklı milletlerden gençler, kendi kültürlerinin yemeklerini yaptı.

Türkiye'den gençlerin yanı sıra Çek Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, Rusya gibi farklı ülkelerden gelen gönüllü gençler, Tirat Mutfak Atölyesinde “Kültürlerarası Açık Mutfak" etkinliğinde hünerlerini sergiledi. Tezgahın başına geçen gençler, kendilerine verilen sürede en güzel yemeklerini yapmak için yarıştı. Gençler birlikte pişirdi, paylaştı, öğrendi, deneyimledi ve eğlendi. Mezitli Belediyesi ve özel bir akademinin işbirliği ile gençlerin yaptığı spagetti, krep, reçelli turta, tahinli salata, peynirli mantar gibi farklı damak kültürlerine sahip yemekleri Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eşi Sembol Tarhan ve oğlu İstenç Tarhan ile birlikte tattı.

Tüm hünerlerini sergileyen gençlere tam not veren Başkan Tarhan, “Farklı kültür ve inançtan gençlerin bir araya gelerek eğitim almasını ve aynı zamanda kaynaşmasını hedefledik. Burada güzel zamanlar geçiriyorlar, aynı zamanda aralarında, çok güzel dostluklar, ömür boyu unutulmayacak bağlar kuruluyor. Gençlerimizin birer gönüllü tanıtım elçisi olması amacıyla kentimizin tarihi, doğal güzelliklerini ve değerlerini gezdirerek tanımalarını sağlıyoruz. Herkes kendi kültürünün değerlerini birbiriyle paylaşmasını sağlıyoruz. İnanıyorum ki, gittikleri ülkelerde gördüklerini, yaşadıklarını anlatacak ve kentimizin tanıtımına büyük katkı sunacaklar. Daha önce de tanık olduğumuz gibi ilerleyen süreçte yine Mezitli'ye gelmek isteyecekler” dedi.