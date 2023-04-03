Fatma Yeşilkuş, 'BM sürdürülebilir elçisi' seçildi

Akademi Derneği Başkan Yardımcısı Fatma Yeşilkuş, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde, dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon tarafından kurulmuş olan 'Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Gençlik Girişimi' programına 'sürdürülebilirlik elçisi' seçildi ve programın resmi internet adresinde ilan edildi.

Dünyada sadece 100 kişi kabul edildi

2023 yılı için dünyadan sadece 100 kişinin seçildiği programa elçi olarak kabul edilen Yeşilkuş, “Akademi Derneği olarak bölgemiz ve ülkemiz için oluşturduğumuz kamu değeri, bilimsel çalışmalarım ve sürdürülebilir bölgesel kalkınma ile ilgili tarafıma yöneltilen sorulara sunduğum çözüm önerileri göz önünde bulundurularak 'düşünce lideri' kategorisinde 'sürdürülebilirlik elçisi' seçilmiş bulunmaktayım. Birleşmiş Milletler çatısı altında, gelecek nesiller için sürdürülebilir bir dünyayı şekillendirmek adına dünya gençliğini harekete geçirmek amacıyla kurulan bu programa seçildiğim için büyük mutluluk duyuyorum” dedi.