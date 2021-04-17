Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Mersin'in Mezitli ilçesinde iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Mersin'in Mezitli ilçesinde, U.Ç. yönetimindeki 3 EMK 74 plakalı hafif ticari araç, Merkez Mahallesi'nde seyir haliyken F.T.A. idaresindeki 33 LG 3247 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle F.T.A.'nın kullandığı araç ters döndü. Kazada, F.T.A., U.Ç. ve 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.