Fen Lisesi öğrencileri 3. Avrupa turuna çıkıyor

Mersin Yenişehir Eyüp Aygar Fen Lisesi öğrencileri, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ve Avrupa Uzay Üssü (ESA) ziyaretleri için Avrupa'ya gidiyor.

Gezi hakkında bilgi veren Okul Müdürü İmran Bağdemir, yönetici, öğretmen ve öğrencileri ile birlikte Mersin Valiliği'nin onayı ile CERN ve ESA içerikli eğitim gezisinin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceklerini söyledi. İsviçre, Fransa, Belçika ve Hollanda'nın da içinde bulunduğu gezi programının 16 Mart'ta başlayacağını kaydeden Bağdemir, "Bir dünya lisesi olmanın bilinci ve sorumluluğu içerisinde, geleceğin bilim insanı olacak olan öğrencilerimize vizyon ve misyonlarına yaraşır ve yakışır bir biçimde dünyayı tanıtmak ana gayemizdir. Gençliğimizi, ülkesine ve milletine hizmet etmeyi her şeyin üzerinde tutacak bir ruhla, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma azmi ve kararlılığımızdan hiçbir zaman ödün vermemekte kararlıyız. Ana gündemimiz budur. Bu yolda sloganımız ise her zaman 'çalışmak önceliğimiz, başarmak geleneğimizdir' anlayışıdır" dedi.