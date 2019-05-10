İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe seride durumu 1-1 yaptı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında Çukurova Basketbol, evinde ağırladığı Fenerbahçe’ye 69-67 yenildi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında Çukurova Basketbol, evinde ağırladığı Fenerbahçe'ye 69-67 yenildi.


Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyotu karşılıklı sayılarla geçti. Her iki takımda bu periyotta iyi savunma yaparken, periyotu 23-20 Fenerbahçe önde tamamladı. Maçın ikinci periyotu da karşılıklı sayılarla geçerken, devreye sarı lacivertli ekip 34-32 önde girdi. Maçın 3. periyotunda ise deplasman ekibi Fenerbahçe maça ağırlığı koyarak, bulduğu sayılarla öne geçti ve bu periyotu 52-42 galip kapadı. Maçın son periyotu ise kıran kırana geçti. Son saniyeye kadar her 2 takımda inanılmaz bir mücadele verirken, maçı Fenerbahçe 69-67 kazanarak, seride durumu 1-1'e getirdi.



Salon: Servet Tazegül


Hakemler: Aytuğ Ekti, Önder Yılmaz, Aydın Karaçam



Çukurova Basketbol: Kelsey Renee Bone 16, Gökşen Fitik 8, Pelin Derya Bilgiç 8, Sevgi Uzun 2, Chelsea Gray 19, Astou Barro Ndour Gueye 14


Fenerbahçe: Ayşe Cora 3, Birsel Vardarlı Demirmen 5, Kia Niema Vaijghn 20, Kelsey Christine Plum 18 Tuğçe Canitez 2, Özge Yavaş 3, Cecilia Zandalasini 12, Kiah İrene Stokes 6


1. periyot: 20-23 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 32-31 (Fenerbahçe lehine)


3. periyot: 42-52 (Fenerbahçe lehine)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.