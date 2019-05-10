Fenerbahçe seride durumu 1-1 yaptı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında Çukurova Basketbol, evinde ağırladığı Fenerbahçe'ye 69-67 yenildi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyotu karşılıklı sayılarla geçti. Her iki takımda bu periyotta iyi savunma yaparken, periyotu 23-20 Fenerbahçe önde tamamladı. Maçın ikinci periyotu da karşılıklı sayılarla geçerken, devreye sarı lacivertli ekip 34-32 önde girdi. Maçın 3. periyotunda ise deplasman ekibi Fenerbahçe maça ağırlığı koyarak, bulduğu sayılarla öne geçti ve bu periyotu 52-42 galip kapadı. Maçın son periyotu ise kıran kırana geçti. Son saniyeye kadar her 2 takımda inanılmaz bir mücadele verirken, maçı Fenerbahçe 69-67 kazanarak, seride durumu 1-1'e getirdi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Aytuğ Ekti, Önder Yılmaz, Aydın Karaçam

Çukurova Basketbol: Kelsey Renee Bone 16, Gökşen Fitik 8, Pelin Derya Bilgiç 8, Sevgi Uzun 2, Chelsea Gray 19, Astou Barro Ndour Gueye 14

Fenerbahçe: Ayşe Cora 3, Birsel Vardarlı Demirmen 5, Kia Niema Vaijghn 20, Kelsey Christine Plum 18 Tuğçe Canitez 2, Özge Yavaş 3, Cecilia Zandalasini 12, Kiah İrene Stokes 6

1. periyot: 20-23 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 32-31 (Fenerbahçe lehine)

3. periyot: 42-52 (Fenerbahçe lehine)