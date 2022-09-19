Feray Şahin, ölüm yıl dönümünde Mersin'de anıldı

Mersin'de 5 yıl önce öldürülen üniversite öğrencisi Feray Şahin, adını taşıyan parkta anıldı.

Toros Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Feray Şahin, 19 Eylül 2017 tarihinde, merkez Mezitli ilçesindeki evinde polis memuru Fatih Burak A.'nın tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybetmiş, polis memuru olayın kazara olduğunu ileri sürse de savcılık 'kasten öldürme' iddiasıyla dava açmıştı. Sanık polis memuru Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaların sonucunda, 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Tutuklu yargılanan sanık hakkında mahkeme, yurt dışı yasağı getirerek tahliye kararı vermişti. Duruşmaların tamamlanmasının ardından polis memuru hakkında soruşturma başlatan Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu, sanığı meslekten ihraç etmişti.

Feray Şahin'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla Mezitli ilçesinde bulunan Feray Şahin Parkı'nda anma programı düzenlendi. Şahin ailesine Mezitli Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Kurtuluş ve Mersin Kadın Platformu üyeleri de destek verdi. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte konuşan baba Bekir Şahin, kızlarının 5 yıl önce suçsuz, savunmasız ve masum olduğu halde öldürüldüğünü söyledi. Şahin, "Feray o sırada Mezitli Belediyesi'nde staj yapan, bir evin tek kızıydı. Bin bir güçlükle ailesi tarafından okutulan ve 23 yaşına kadar büyütülen, üniversite son sınıfa kadar yükselen gencecik, hayalleri olan, pırıl pırıl, hümanist, sosyal, yardım sever, cıvıl cıvıl gencecik kızdı. Maalesef genç yaşta kadına şiddetin kurbanı oldu ve o sırada polis olan şahıs tarafından katledildi" dedi. Sanığın az bir cezayla dışarı çıktığını savunan Şahin, "Gencecik bir kızımızın katiline ağırlaştırılmış müebbet ceza istiyoruz. İşlediği cinayetin cezasını çeksin istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Anma etkinliğinde kadın cinayetlerine tepki gösterildi