Festivalde Kolpa ve Rubato coşkusu

Mersin'in Mut ilçesinde, 57. Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Fastivali etkinlikleri kapsamında Kolpa ve Rubato konser verdi.

Musa Eroğlu Sevgi Parkında sahneye çıkan Kolpa, söylediği birbirinden güzel şarkılarıyla Mutlulara coşku dolu bir müzik ziyafeti yaşattı.

Kolpa hayranlarının adeta akın ettiği konser, festivalin en eğlenceli ve coşkulu etkinliklerinden biri oldu. Binlerce hayranı tarafından alkışlarla karşılanan Kolpa, alanı dolduran sevenleriyle birlikte sık sık düet yaptı. Kolpa hayranlarına unutamayacakları bir konser yaşattı.

Kolpa'dan sonra sahneye çıkan Rubato, sevilen şarkılarını vatandaşlarla birlikte söyledi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan grup, hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, gece sonunda Kolpa ve Rubato grubuna çiçek ve kayısı takdim etti.