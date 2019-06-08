Festivalde Latif Doğan ve Merve Özbey coşkusu

Mersin'in Mut ilçesinde, 57. Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Fastivali etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Latif Doğan ve Merve Özbey konser verdi.

Musa Eroğlu Sevgi Parkında sahneye çıkan Latif Doğan, söylediği birbirinden güzel türküleriyle Mutlulara müzik ziyafeti verdi.

Latif Doğan'dan sonra unutulmaz bir gece yaşatan Merve Özbey, sevilen şarkılarını vatandaşlarla birlikte söyledi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı, dinleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etti.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, gece sonunda Latif Doğan ve Merve Özbey'e çiçek ve kayısı takdim etti.

Kayısıyı çok sevdiğini söyleyen Latif Doğan, sahnede kayısı yedi.

Mut'ta konser vermekten dolayı büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Merve Özbey ise, "O kadar konser verdim sizler kadar coşkulu kalabalığa rastlamadım" dedi.