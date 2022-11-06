Festivalin kortej yürüyüşü ilçeye renk kattı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu yıl ‘Kleopatra Yılı' temasıyla ilki gerçekleştirilen ‘1. Uluslararası Tarsus Festivali'nin ikinci gününde festivalin açılışını gerçekleştirdi. Gün boyunca Tarsus'ta birçok etkinliğe katılan Seçer, daha sonra Kleopatra Kapısından başlayan Kortej Yürüyüşünde yer aldı.

27 ülkeden 348 katılımcının yer aldığı festivalin kortej yürüyüşünde renkli görüntüler yer aldı. Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde birbirinden eğlenceli müziklerle gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile festival havası tüm Tarsus'u sardı. Hem yürüyüşe katılan vatandaşlar hem de evlerinin balkonlarından, pencerelerinden kortej coşkusuna ortak olan vatandaşlar festival coşkusunu doyasıya yaşadı.

“Festivallerin amacı bir arada olmak ve kardeşlik duyguları içinde eğlenmektir”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Klepotra Kapısından başlayan ve coşkulu bir şekilde gerçekleşen kortej yürüyüşüne katıldıktan sonra Cumhuriyet Alanında festival açılışını gerçekleştirdi. Festivallerin amacının bir arada olmak ve kardeşlik duyguları içinde eğlenmek olduğunu söyleyen Seçer, vatandaşların huzur, barış ve kardeşlik istediğini kaydetti.

Festivalin Tarsus'a renk ve hareketlilik kattığını, tüm gün festival alanında olduğunu ve etkinliklerin dolu dolu geçtiğini ifade eden Seçer, “Festival olanca güzelliğiyle, hızıyla, rengiyle, kalabalığıyla devam ediyor. Asıl zenginlik sizlersiniz. Bugün Tarsus sokakları doluydu. Ben de sabahtan bu yana buradaydım. Çok güzel etkinlikler, 27 ülkeden dans toplulukları var, halk dansları toplulukları, folklor ekipleri var. Dünyada kardeşçe yaşamak ne kadar güzel. Herkesin kendi folkloru var, kendi müziği var, kendi dansları var. O güzellikleri Tarsus topraklarında bizlere yansıttılar” dedi.

Başkan Seçer, düzenledikleri festivallerde amaçlarının insanların kaynaşmasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, “Bu festivallerin en büyük özelliği kentimizi tanıtmak. Dünyanın her yerinden buraya konuklarımız gelsin. Bakın 27 ülkeden konuklarımız var. Tarsus sokaklarını geziyorlar, Tarsus'un esnafından alışveriş ediyorlar, lokantalarında yemek yiyorlar, buraya bir güzellik, sevgi ve enerji katıyorlar” ifadelerini kullandı.

Festivallerin en güzel özelliğinin siyasi ve etnik ayrım gözetmeksizin tüm insanların bir arada olması olduğunu söyleyerek konuşmasına devam eden Seçer, şunları söyledi: “Burada dostça bir aradasınız. Hep bunu koruyacağız. Birliğimizi koruyacağız, kardeşliğimizi koruyacağız. Barış hukukunu geliştireceğiz. Bunu Türkiye'ye yansıtacağız. Türkiyemizi dünyada rekabet eden bir ülke haline getireceğiz."