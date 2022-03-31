FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 12'ye çıktı

Mersin merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine maddi yardımda bulundukları iddia edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1'i yabancı uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, biri ABD uyruklu 12 şüphelinin örgüt üyelerine ve ailelerine maddi yardımda bulundukları belirlendi. Yapılan çalışmalarda ABD uyruklu şüpheli şahsın İstanbul'da ikamet ettiği, tutuklu bulunan FETÖ/PDY örgüt üyelerinin sözde mağdur ailelerine verilmek üzere yüklü miktarda para dağıttığı ve bu paraların EFT işlem yoluyla Amerika'dan bizzat hesabından yönlendirdiği tespit edildi. Ayrıca edinilen istihbarı bilgiye göre şüphelinin, İstanbul-Mersin arası araçla yola çıkarak güzergahta bulunan illerdeki örgüt üyelerine 200 bin dolar civarında para dağıttığı, bu sayede FETÖ terör örgütü kadrolarını diri tutmaya çalışarak örgüt üyelerinde olası bir çözülmeyi engellemeye çalıştığı de belirtildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda bu sabah Mersin merkezli Balıkesir ve İstanbul'daki şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 şahsı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet 1 dolar, Bank Asya dahil olmak üzere çok sayıda banka kartları ve dekontlar, elle yazılı doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.