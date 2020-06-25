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FETÖ yalanı ile telefonda dolandırıcılık yapan zanlı suçüstü yakalandı

Mersin’de cep telefonundan aradığı yaşlı şahsı, kendisini polis olarak tanıtıp FETÖ yalanı ile 77 bin 450 lira parasını dolandırmaya çalışan şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Mersin'de cep telefonundan aradığı yaşlı şahsı, kendisini polis olarak tanıtıp FETÖ yalanı ile 77 bin 450 lira parasını dolandırmaya çalışan şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki F.İ.'yi cep telefonundan arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp, "FETÖ ile bağlantınız var, bankadaki paralarınızdan FETÖ üyelerine akış sağlanıyor" diyerek parasını çekip kendisine vermesini istedi. Daha önceden takipte olan şüphelinin yakalanması için buluşma yerinde tertibat alan jandarma ekipleri, yaşlı adamın bankadan çektiği 77 bin 450 lirayı teslim ettiği sırada zanlıyı suçüstü yakaladı.


Şüphelinin yapılan üst aramasında 20 bin 600 lira ele geçirilirken, bu paranın, daha önce Mezitli ilçesinde benzer yöntemle dolandırılan 72 yaşındaki E.K'ye ait olduğu belirlendi.


'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ele geçirilen paralar sahiplerine teslim edildi.

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