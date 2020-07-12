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FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı

Konya’da telefonla aradıkları bir şahsı, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak ’Hesabınız FETÖ’nün eline geçti’ yalanı ile 22 bin 600 euro dolandırdıkları belirlenen 3 şüpheli Mersin’de yakalandı.

Konya'da telefonla aradıkları bir şahsı, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 'Hesabınız FETÖ'nün eline geçti' yalanı ile 22 bin 600 euro dolandırdıkları belirlenen 3 şüpheli Mersin'de yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde ikamet eden bir kişi, güvenlik güçlerine başvurarak, telefonda kendini savcı ve polis olarak tanıtan 3 şüpheli tarafından, 'Banka hesabında bulunan paralarının FETÖ terör örgütünce ele geçirildiği, bu paraların terör örgütüne aktarıldığı, eğer hesabında bulunan paralar kendilerine teslim edilmezse soruşturma geçireceği' söylenerek 22 bin 600 euro dolandırıldığını bildirdi.


Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelilerin Mersin'e doğru hareket halinde olduklarını belirleyen jandarma ekipleri, Silifke ilçesi girişinde önlem aldı. Zanlıları ilçe girişinde bir araç içerisinde yakalayan ekipler, araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yaptıkları aramada, suça konu olan 22 bin 400 euro ve 490 TL para ile 2 adet cep telefonu ele geçirdi.


İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

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