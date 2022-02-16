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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Mmes Carolo:64 Çukurova Basketbol:95

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunun seyircisiz oynanan ilk maçında Fransa temsilcisi Flammes Carolo ile karşılaşan Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, maçı 95-64 kazandı.


Korona virüs salgını dolayısıyla FIBA tarafından alınan karar doğrultusunda bu turun her 2 maçının da Mersin'de oynanması kararlaştırılmıştı. Bugün deplasman pozisyonunda olduğu için seyircisiz oynanan maça iyi başlayan Çukurova Basketbol, ilk periyotu 23-16 önde tamamladı. Maçın ikinci periyotunda da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, devreye 47-31 önde girdi. Üçüncü periyotta da iyi oynayan ve aradaki farkı açan Çukurova ekibi, bu periyotu 69-47 galip kapadı. Son periyotta aradaki farkı iyice açan Mersin ekibi, maçı 95-64 kazandı. Turun ikinci maçı yarın oynanacak.



Salon: Edip Buran


Hakemler: Zoran Mitrovski, Nikola Perlic, Milosav Kaludjerovic


Flammes Carolo: Lisa Berkani 10, Amel Bouderra 6, Nia Coffey 7, Evelyn Akhator 9, Tina Pouye 17, Leonie Fiebich 11, Marie Milapie 4


Çukurova Basketbol Mersin Mersin Yenişehir Belediyesi: Kuanitra Holingsvorth 13, Shavonte Zellous 10, Temi Fagbenle 16, Tiffany Hayes 14, DeWanna Bonner 11, Jasmine Thomas 11, Kristine Anigwe 3, Yvonne Turner 11, Asena Yalçın 6



1. periyot: 16-23 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)


Devre: 31-47 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)


3. periyot: 47-69 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)

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