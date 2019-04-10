Fidanlar toprakla buluştu

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yılı dolayısıyla Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Hatıra Ormanına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen fidan dikimine Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Arda, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü, ağaçlandırma bölge şefi Uğur Şahin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ilçede görevli polis memurları katıldı.

Etkinlikte Kaymakam Şevket Cinbir başta olmak üzere protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından 120 fıstık çamı, 80 mavi servi fidanı dikildi.