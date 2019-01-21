Fındık hırsızları yakalandı

Mersin'de bir iş yerinden 1 ton fındık çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'nde gıda satışı yapan bir iş yerinden 1 ton fındık hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi çalınan 880 kilo fındıkla birlikte Şevket Sümer Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Fındıklar iş yeri sahibine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. tutuklanırken, Ö.D. ise adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.