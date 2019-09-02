Fındıkpınarı Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Emirler

'sü gerçekleştirilen Mahallelerarası Geleneksel Fındıkpınarı Futbol Turnuvası sona erdi. Finalde Kuyuluk'u 1-0 yenen Emirler şampiyon oldu.

Bu yıl şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut anısına düzenlenen ve 28 takımın katıldığı turnuvanın final maçı Emirler-Kuyuluk takımları arasında oynandı ve kıran kırana geçen final maçının kazananı 1-0 skoruyla Emirler oldu. Fındıkpınarı Futbol Sahası'nda oynanan final maçını, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin milletvekili Alpay Antmen, şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut'un annesi Rabia Bulut ve ağabeyi Mehmet Bulut, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar izledi. Final maçını izlemeye gelen coşkulu kalabalık, maç boyunca tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Takımların her cumartesi ve pazar şampiyon olabilmek için mücadele ettiği turnuvada üçüncü ve dördüncülük maçı oynayan Değirmençay ile Çavak takımlarından 7-2'lik galibiyet ile Değirmençay üçüncü, Çavak ise dördüncü oldu. Emirler ve Kuyuluk arasında oynanan final maçında ise Emirler 1-0'lık galibiyeti ile şampiyon olurken, Kuyuluk ikinci sıraya yerleşti. Şampiyon takıma kupayı Başkan Seçer ile birlikte takdim eden anne Rabia Bulut duygulanırken, gözyaşlarına hakim olamadı. Seçer ayrıca anne Bulut'a da plaket ve çiçek takdiminde bulundu. Ödül töreni öncesi konuşa Seçer, “Yaklaşık 2,5 aydır burada tabloyu görüyorsunuz. Fair-play çerçevesinde sporcular mücadele ettiler. Daha önce de ben buraya geldim, maç izledim. Her kesimden insanı gördüm. Çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek keyifle burada maç izlediler. 28 takım katıldı. Tabi ki şampiyon olacaktı, o da Emirler oldu. Bugün Kuyuluk'u yendi ve tabii ki emeklerinin, alın terinin karşılığını aldılar. Güzel mücadele ettiler. Onları kutluyorum, bütün takımları kutluyorum. Güzel mücadeleler oldu" dedi.

Yapılan turnuvanın şehit Hüseyin Bulut anısına düzenlendiğinin altını çizen Seçer, "Ailesi de burada. Onu andık. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu vatan uğruna mücadele eden, şehit, gazi olan, alın teri döken bütün emektarların karşısında saygı ile eğiliyoruz. Gelecek yıl daha da zenginleştirerek bu turnuvayı tekrar tertipleyeceğiz. Saha ve tribün şartlarını daha da iyi hale getireceğiz. Gelecek yıl daha hazırlıklı olacak. Eksiklikleri tamamlayacağız. Burası karnaval havasında. Vatandaşlarımız bir arada. Sporu önemsiyoruz. Spor vatandaşlarımızın da iletişimini sağlıyor. Spor evrensel, sporun dili, dini, ırkı olmaz. İnsanlar bir arada hoşça vakit geçiriyor. Umut ediyorum gelecek yıllar çok daha güzel turnuvalar yapacağız. Bugün final maçını oynayan Emirler ve Kuyuluk seyircisi son derece heyecanlılar. Takımlarını desteklediler, ama güzel olan tabi dediğim gibi centilmenlik çerçevesinde bunu yaptılar. Hoşça bir beraberlik, güzel bir müsabaka oldu. İnşallah her yıl bunları tekrar ederiz" ifadelerini kullandı.