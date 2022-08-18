Fındıkpınarı'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesinin “30 Ağustos Zafer Bayramı” dolayısı ile düzenlediği ‘Mahallelerarası Geleneksel Fındıkpınarı 30 Ağustos Zafer Kupası' Futbol Turnuvası'nda, çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

11 Temmuz 2022'de Mersin'in 26 mahalle futbol takımı arasında grup mücadeleleri ile başlayan turnuvada, grup birinci ve ikincileri belli oldu. Grup birincisi ve ikincisi toplam 8 takım, turnuvanın çeyrek finalinde mücadele etmeye hak kazandı. ‘Mahallelerarası Geleneksel Fındıkpınarı 30 Ağustos Zafer Kupası' futbol turnuvasında A grubunun birincisi Arslanköy Mahallesi, B grubunu ikinci olarak tamamlayan Eski Mezitli Mahallesi futbol takımı ile çeyrek finalde eşleşirken, A grubu ikincisi Gökçebelen Mahallesi, B grubu birincisi Değirmençay Mahallesi futbol takımı ile turnuva çeyrek finalinde mücadele edecek.

Turnuvada C grubundaki mücadelesini birinci olarak tamamlayan Kuyuluk Mahallesi çeyrek finalde, D grubu ikincisi Karahacılı Mahallesi futbol takımı ile eşleşirken, C grubu ikincisi Uzunkaş Mahallesi, D grubunu birinci olarak tamamlayan Karaisalı Mahallesi futbol takımı ile eşleşti.

20 ve 21 Ağustos 2022'de, Mersin Büyükşehir Belediyesi Fındıkpınarı Futbol Sahası'nda gerçekleşecek olan karşılaşmalarda 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü saat 15.00'te Arslanköy Mahallesi ile Eski Mezitli Mahallesi karşılaşırken, saat 17.00'de ise Gökçebelen Mahallesi ile Değirmençay Mahallesi mücadelesi gerçekleşecek. Çeyrek final mücadelelerinin devam ettiği 21 Ağustos 2022 Pazar günü ise saat 15.00'te Kuyuluk Mahallesi ile Karahacılı Mahallesi arasındaki mücadele gerçekleşirken, Uzunkaş Mahallesi ile Karaisalı Mahallesi saat 17.00'de karşılaşacak.

Çeyrek final mücadelelerinden galip çıkan takımlar, turnuvanın yarı finalinde mücadele etmeye hak kazanacak.

Turnuvanın final maçı ise 30 Ağustos 2022'de oynanacak.