Fırıncılar, halk ekmek fabrikasının işletmesine talip

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 33 No'lu Gıda ve İçecek Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Vahit Kenli, özel sektör temsilcileri olarak Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek Fabrikasını işletmeye talip olduklarını söyledi. Kenli, “Üretimi fırıncılar yaparsa hem daha kaliteli ekmek üretilmiş olur hem de mevcut şekliyle ciddi zararlara uğrayan belediye bu zararından kurtulur” dedi.

MTSO Gıda ve İçecek Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Kenli, sektörün sorunları ve beklentilerine ilişkin açıklama yaptı. Artık seçim sürecinin sona erdiğini belirten Kenli, göreve gelen yeni belediye başkanlarından büyük beklentileri bulunduğunu vurguladı. Bugüne kadar en ciddi sıkıntıyı halk ekmek satış kulübeleri nedeniyle yaşadıklarını dile getiren Kenli, kesinlikle halkın ucuz ekmek tüketmesine karşı olmadıklarını kaydederek, “Ancak belediyelerin özel sektörle rekabet edercesine tutum takınmasına karşıyız. Bu nedenle halk ekmek satış kulübelerinin her fırının önüne yerleştirilmesi yerine Siteler, Çay Mahallesi, Yenipazar, Demirtaş gibi daha çok ihtiyaç duyabilecek semtlere yerleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

Fırınların çok sayıda işçi çalıştırdığını, her birinin sigortası, vergisi, maaşı, kirası bulunduğunu hatırlatan Kenli, “Emek yoğun bir sektörde faaliyet gösteriyoruz ve hiçbir çalışanımız asgari ücretle çalışmıyor. Tatilimiz, bayramımız yok. Zor bir mesleğimiz var ve bu nedenle birçok arkadaşımızın gideri oldukça fazla. Bu insanların üretimlerini sürdürebilmeleri için gelirleri ellerinden alınmamalı” ifadelerini kullandı.

Kenli, komite olarak konuyla ilgili hazırlayacakları raporla birlikte önümüzdeki günlerde yeni büyükşehir belediye başkanını ziyaret etmeyi planladıklarını bildirdi.

“Halk Ekmek Fabrikasının işletmesine talibiz”

Özel sektör temsilcileri olarak halk ekmek fabrikasının işletmesine talip olduklarını söyleyen Kenli, dönüşümlü olarak sektör temsilcilerinin fabrikayı işletebileceğini belirterek, şöyle devam etti: “Mevcut durumda halk ekmekte günlük 100 bin adet ekmek üretiliyor. Mersin'in tamamındaki tüketim ise 500 bin ekmek civarında. Üretimi fırıncılar yapar ve satış da ihtiyacı olan bölgelere gerçekleştirilirse hem daha kaliteli bir ekmek üretilmiş olur ve halk kazanır hem üretici kazanır hem de mevcut şekliyle ciddi zararlara uğrayan belediye bu zararından kurtulur.”

Yeni yerel yönetimden yol ve çevre düzenlemesi istediklerini de ifade eden Kenli, ayrıca sahilde kapatılan kafelerin de yeniden açılmasını istediklerini belirterek, “Geçmişte buradaki işletmelere günlük 2 bin ekmek satıyorduk. Yeniden canlandırılmasını ve satışlarımıza devam edebilmemizi istiyoruz” dedi.

“Fırınlar pastaneye dönüşüyor”

Ekmek üreten fırınların bu dönemde ayakta kalabilmek adına pastane mamulleri üretmeye yöneldiğine işaret eden Kenli, şunları söyledi: “Mevcut durumda ekmeklerin fiyatını artıramasak da pastane ürünlerinde artan maliyetler karşısında bir artış yaşandı. Örneğin ekmek 1 TL'den satılırken bir simit 1,5 TL'ye satılıyor. İnsanlar bir ekmek aldığında bir gün boyunca yerken, pastaneden 2-3 poğaça ya da simit alıp tek bir kahvaltıda tüketebiliyorlar. Bu nedenle ekmek üreticileri de simit ya da poğaça üretimine yöneldi.”

Ancak kentteki pastane sayısının oldukça yüksek olması nedeniyle buradan da beklenen karlılığa ulaşılamadığını dile getiren Kenli, “80 üreticinin neredeyse yüzde 40'ı pastane mamulleri de üretmeye başladı ama halen maliyetlerini karşılamakta zorlanıyorlar” şeklinde konuştu.

Diğer bir sıkıntıyı da Suriye ekmeği ile yaşadıklarını kaydeden Kenli, yoğun göç ile birlikte kalabalıklaşan nüfusu doyurmak adına daha çok ekmek satışı olacağı beklentisindeyken beraberinde Suriye ekmeğinin de üretime başlaması nedeniyle bu beklentilerini de karşılayamadıklarını söyledi. Suriye ekmeklerinin satışı noktasında da memnuniyetsizlikleri bulunduğunu anlatan Kenli, bu alanda faaliyet gösteren firmaların çok azının kurallara uygun çalıştığını, büyük bölümünün faaliyetini merdiven altı olarak tabir edilen kayıt dışı yollarla sürdürdüğünü bildirdi. Suriye ekmeği satan birçok firmanın ruhsatının, vergi levhasının bulunmadığını ifade eden Kenli, “Tandırı kurup ekmeği açıkta pişirip satan çok sayıda kişi var. Hijyenden bahsetmek mümkün değil. Bu sorunla mücadele adına denetimlerin artırılması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.