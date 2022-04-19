Fırında 13 bin 800 lira sahte para ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda, piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen Y.Ş. ile B.Ş. isimli şahıslar takibe alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin adresine operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramalarda fırın içine gizlenmiş pakette 150 adet 50 lira, 63 adet 100 TL'lik banknot olmak üzere 13 bin 800 lira sahte para, 1 tabanca, 8 mermi, 1 sahte para kontrol cihazı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 800 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilere yasal işlem yapıldı.