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Fırtınada karaya vuran yunusu vatandaşlar kurtardı

Mersin’de fırtına sonrasında sahile vuran yunus, duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Mersin'de fırtına sonrasında sahile vuran yunus, duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarıldı.


Mezitli Viranşehir sahilinde bir yunus fırtına esnasında dalgalarla birlikte karaya vurdu. Bu sırada sahilde bulunan Kasım Toker, Ferhat Başboğa ile Ali Tuncer adlı vatandaşlar yunusu sahilde çırpınırken görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Ardından da duyarlı vatandaşlar dalgalara rağmen yunusu güçlükle iterek denize taşıdı. Dalgalara rağmen vatandaşlar yunusu yüzebileceği noktaya getirince yunus hareket edip yüzerek gözden kayboldu. Bazı vatandaşlar ise yaşananları cep telefonuyla kaydetti.

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