Fizyoterapist eşliğinde çilek hasadı

Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçileri tarlada fizyoterapist Mahmut Aydıner eşliğinde hem kültür fizik hareketi yaptı, hem çilek topladı.

‘Dünya Fizyoterapi Günü' nedeniyle Silifke Devlet Hastanesinden fizyoterapisti Mahmut Aydıner ve hemşire Rabia Cennet Tezcan tarlada çilek toplayan tarım işçilerini ziyaret ederek, ergonomi çalışma koşulları konularında bilgiler verdi.

Tarlada fizyoterapist eşliğinde kültür fizik hareketleri yapan işçiler, doğru oturup kalkma konularında bilgi sahibi oldular.

Fizyoterapist Mahmut Aydıner'in tarlada işçilere gösterdiği kültür fizik hareketlerini yapan işçiler bilinçlendirildi.Tarım işçileri hareketleri yapmakta zorlanırken, kültür fizik hareketleri sonrası rahatladıklarını belirttiler.

Çilek toplama esnasında ve sonrasında yapılan hareketleri öğrenmek için çaba harcayan işçiler, Silifke Devlet Hastanesi yetkililerine böyle bir hizmeti ayaklarına getirdikleri için teşekkür etti.

Bugüne kadar tarlada yanlış bir duruş sergilediklerini belirten işçiler, öğrendikleri hareketleri bundan sonra uygulayacaklarını söylediler.