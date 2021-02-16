Forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Mersin'de bir gıda şirketinde çalışan işçi, kullandığı forkliftin altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan bir gıda şirketinde çalışan Gökhan S. isimli işçi, bazı eşyaları taşımak için iş yerlerinin yan tarafından bulunan bir firmadan emanet forklift aldı. Bir süre forklift ile eşyaları taşıyan işçi, bir anda kaza yaptı. Kazayla birlikte forkliftin altında kalan işçi, ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla bulunduğu yerden çıkarılan işçinin yapılan sağlık kontrolünde, hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, işçinin forklift kullanım belgesinin olmadığı iddia edildi.