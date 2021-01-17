Forum Katlı Kavşağında çalışmalar sürüyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından hummalı bir şekilde çalışmaların gece-gündüz devam ettiği ve yapımında sona yaklaşılan Forum Katlı Kavşağının açılışı için gün sayılıyor.

Proje uzunluğu 712 metre

Toplam proje uzunluğu 712 metre olan ve Yenişehir ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile 20. Cadde kesişiminde yapımı devam eden Katlı Kavşak Projesi, doğu-batı istikametinde alt geçit şeklinde inşa ediliyor. Proje kapsamında gövde kazısının ve fore kazık imalatının yüzde 100'ü tamamlandı. Proje alt yapı çalışmaları kapsamında içme suyu boruları ile kanalizasyon boruları döşenerek, alt yapı deplaseleri tamamlandı.

Projede, 8 bin 14 metre uzunluğundaki toplam 417 fore kazık, 21 adet terfi fore kazık, 28 adet istinat perdesi ve 36 adet başlık kirişinin imalatı tamamlanırken, 78 adet prefabrik kirişin tamamı da ekipler tarafından yerleştiriliyor. Ayrıca 729 adet cephe paneli üretiminin 641 tanesi, montajın ise 309'u tamamlanırken, 881,25 MT olarak hedeflenen topuk betonu da döküldü. Projenin kapalı alanında 78 adet prekast kiriş kullanılacak. Köprünün toplam uzunluğu 65 metre, genişliği ise 18 metre olacak. Projede 9 bin 580 metreküp beton, bin 800 ton demir, 20 bin ton sıcak asfalt kullanılacak.

Yapımından itibaren 100 gün içerisinde tamamlanması planlanan kavşak için Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu daha önceki kavşaklarda denenmemiş olan kabartmalı görsel beton cephe panelleri ile daha modern bir görüntü elde edilecek.