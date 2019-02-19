İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Forum Mersin, sevenleri sinemada buluşturdu

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi’nin ’Sevgililer Günü’ne özel kampanyası kapsamında, 13-17 Şubat tarihleri arasında alışveriş yapan aşıklar, çift kişilik sinema bileti kazandı.

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi'nin 'Sevgililer Günü'ne özel kampanyası kapsamında, 13-17 Şubat tarihleri arasında alışveriş yapan aşıklar, çift kişilik sinema bileti kazandı.


Forum Mersin, bu yıl 'Sevgililer Günü'nde misafirlerine romantik bir sürpriz yaptı. 13-17 Şubat tarihleri arasında Forum Mersin'in düzenlediği 'İki gönül birse sinema bileti Forum Mersin'den hediye' kampanyası kapsamında, aynı gün içinde tek seferde yapılan 150 TL ve üzeri alışverişler, anında çift kişilik sinema biletine dönüştü.


Forum Mersin'in yoğun ilgi gören bu romantik sürprizi, aşıkları benzersiz bir alışveriş deneyiminden sonra sinemada buluşturdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.