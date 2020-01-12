Forum Mersin yönetimi, gazetecilerle buluştu

Mersin'de yerel ve yaygın basında görev yapan gazeteciler, Forum Mersin yönetimi ile kahvaltıda buluştu.

Alışveriş merkezi yönetiminin, alışveriş merkezindeki bir kafede düzenlediği etkinliğe Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe, Yönetim Kurulu Üyeleri, Forum Mersin Müdürü Ezgi Çubukçu, Pazarlama Yöneticisi Ayça Öz ile çok sayıda gazeteci ve aileleri katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Ezgi Çubukçu, gazetecilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Mersin'de Şubat 2019'da göreve başladığını belirten Çubukçu, “Alışveriş merkezimiz 12'nci yılını kutluyor. Kişiler değişir ama baki olan kurumlardır. Sizlerle birlikteliklerimiz artarak devam edecek. Birlikte güzel işler yapacağız. Biz daha genç, daha yeni bir ekibiz. Birçok şey yapacağız. Forum'da birçok şeyin değiştiğini göreceksiniz, çünkü kadın varsa mutlaka değişim ve hareketlilik vardır. Bu özel haftada biz de sizlerle bir arada olmak istedik. MGC Başkanımız da bize destek verdi. Hepinize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

MGC Başkanı Tepe de etkinlik için alışveriş merkezi yönetime teşekkür etti. Forum AVM'nin ulusal bir marka olmasının yanı sıra artık yerel bir marka da olduğunu dile getiren Tepe, “Önümüzdeki dönemde birlikte çok daha güzel çalışmalar yapacağız” diye konuştu.