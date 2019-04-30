İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Forum Mersin ziyaretçileri Ayşegül Aldinç ile 'bahara merhaba' dedi

Mersinliler, Forumun Mersin Alış Veriş Merkezince düzenlenen Ayşegül Aldinç konseriyle ’bahara merhaba’ dedi.

Mersinliler, Forumun Mersin Alış Veriş Merkezince düzenlenen Ayşegül Aldinç konseriyle 'bahara merhaba' dedi.


Forum Mersin Bahar Konserleri, Sanatçılar Meydanında Ayşegül Aldinç'in muhteşem performansıyla başladı. Türkçe pop müziğin usta yorumcularından Aldinç, en sevilen şarkılarını Forum Mersin ziyaretçileri için seslendirdi.


Yolculuğu esnasında valizi kaybolan sanatçı, Mersinli dinleyicilerini kırmayarak yol kıyafetleriyle sahne aldı ve hayranlarından büyük alkış topladı. Eşsiz performansını canlı dinlemek isteyen Forum Mersin ziyaretçilerinin yoğun ilgi gösterdiği konserde, sanatçı, pek çok şarkıyı izleyenlerle beraber söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.