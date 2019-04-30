Forum Mersin ziyaretçileri Ayşegül Aldinç ile 'bahara merhaba' dedi

Mersinliler, Forumun Mersin Alış Veriş Merkezince düzenlenen Ayşegül Aldinç konseriyle 'bahara merhaba' dedi.

Forum Mersin Bahar Konserleri, Sanatçılar Meydanında Ayşegül Aldinç'in muhteşem performansıyla başladı. Türkçe pop müziğin usta yorumcularından Aldinç, en sevilen şarkılarını Forum Mersin ziyaretçileri için seslendirdi.

Yolculuğu esnasında valizi kaybolan sanatçı, Mersinli dinleyicilerini kırmayarak yol kıyafetleriyle sahne aldı ve hayranlarından büyük alkış topladı. Eşsiz performansını canlı dinlemek isteyen Forum Mersin ziyaretçilerinin yoğun ilgi gösterdiği konserde, sanatçı, pek çok şarkıyı izleyenlerle beraber söyledi.